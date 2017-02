Das 96-Kabinenquiz vor Bochum | Felix Klaus | Die Frage

In dieser Woche möchte Felix Klaus von Euch wissen, an welcher Stelle er sich nie ein Tattoo stechen lassen würde. Was denkt Ihr? Hier könnt Ihr Euren Tipp abgeben und habt die Chance, 1×2 VIP-Tickets und 4×4 Karten für den Hasseröder-Fanblock zu gewinnen: http://www.hannover96.de/kabinenquiz

► Abonniert uns für mehr Videos: http://tinyurl.com/JoinH96

► Subscribe for more Videos: http://tinyurl.com/JoinH96

► Website: http://www.hannover96.de

► Facebook: http://facebook.com/hannover96

► Twitter: http://twitter.com/hannover96

► Instagram: http://instagram.com/hannover96

► Soundcloud: http://soundcloud.com/hannover-96

► Fanshop: https://shop.hannover96.de/