Zum 20. Mal jährte sich heute ein Termin, der in den Herzen der BVB-Profis seit 1997 einen wichtigen Platz einnimmt: der Besuch in der Kinderklinik. „Es ist schön, wenn man es schafft, mit so einer kleinen Geste den Kindern und Eltern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagte Trainer Thomas Tuchel. Mehr Videos gibt es exklusiv auf www.bvbtotal.de.