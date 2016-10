Bayern players on the road to the WC

The FC Bayern.tv News: Most Bayern internationals enjoy successful WC qualifiers. FC Bayern reserves draw against Augsburg II. FCB Women in DFB Cup round of 16. Olly Murs visits Allianz Arena.

