Balljongleur Ousman Manneh I SV Werder Bremen

Mit 17 kam Ousman Manneh als Flüchtling nach Deutschland. Mittlerweile ist er in seinem Heimatland in aller Munde. Als erster Gambier stand Manneh in der Startelf eines Bundesligisten und überhaupt ist er erst der zweite Spieler aus dem westafrikanischen Land, der in Deutschlands höchster Spielklasse zum Einsatz kam. WERDER.TV hat ihn bei Besuch zu seinem ehemaligen Verein Blumenthaler SV begleitet.

Den komplette Bericht findet ihr auf www.werder.tv!

► Abonnieren/Subscribe: http://bit.do/WerderYT

WERDER.TV: http://www.werder.de/werdertv

Website: http://www.werder.de/

Twitter: https://twitter.com/werderbremen

Facebook: https://facebook.com/WerderBremen/

Instagram: https://www.instagram.com/werderbremen/