Auszeichnung für die Fans, Schützenfest im Nordderby | WERDER.TV Inside

Als Typ der Woche kommt nach diesem Spieltag nur einer in Frage: Ihr, die Fans! Was es noch zum Spiel gegen M’gladbach zu sagen gibt und wie viele Tore unsere U19 im Derby gegen den Hamburger SV geschossen hat, erfahrt Ihr in der neusten Folge WERDER.TV Inside…

► Abonnieren/Subscribe: http://bit.do/WerderYT

WERDER.TV: http://www.werder.de/werdertv

Website: http://www.werder.de/

Twitter: https://twitter.com/werderbremen

Facebook: https://facebook.com/WerderBremen/

Instagram: https://www.instagram.com/werderbremen/