Aaron Seydels Debütwoche | Interview | Nachwuchs | 1. FSV Mainz 05

Aaron Seydel spricht im Interview über sein Europa League- und Bundesliga- sowie Tordebüt binnen einer Woche. Seit 2005 spielt Aaron Seydel für den 1. FSV Mainz 05, in der letzten Woche feierte der 20-Jährige sein Profidebüt in der Europa League gegen St. Etienne und in der Bundesliga gegen Hertha BSC. In Berlin gelang dem 1,99 Meter großen Stürmer auch gleich sein erstes Bundesliga-Tor beim ersten Startelfeinsatz.