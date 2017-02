Fokus Mainz: Am Freitag steht für den FCA das schwierige Auswärtsspiel bei Mainz 05 an. Für die Elf von Manuel Baum steht vor allem eins auf dem Programm: Die schlechte Auswärtsbilanz in Mainz aufzubessern. Denn die Schwaben konnten aus den letzten vier Spielen in Mainz keine Punkte mitnehmen. Geht es nach Cheftrainer Manuel Baum und FCA-Kapitän Paul Verhaegh soll sich das am Freitagabend ändern.