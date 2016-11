Marwin Hitz ist nach seinem Spiel mit der Schweizer Nationalmannschaft wieder zurück in Augsburg und bereitet sich mit seinen Mannschaftskameraden auf das kommende Bundesligaheimspiel gegen Hertha BSC vor. Nach dem 2:0-Erfolg mit der Nati gegen die Färöer Inseln in der WM-Quali will er auch am Samstag mit dem FCA drei wichtige Punkte einfahren.