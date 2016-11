16/17 // Firma mit Herz // FCA-Profis schenken Glühwein aus

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der FCA wieder an der Aktion „Firma mit Herz“ und hat sich hierfür etwas ganz Besonderes einfallen lassen. An insgesamt 6 Terminen schenken jeweils ein FCA-Profi sowie ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle Glühwein für einen guten Zweck auf dem Augsburger Christkindlesmarkt aus.

An folgenden Terminen können sich Fans jeweils von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr ihren Glühwein von einem Bundesliga-Profi einschenken lassen:

Montag, 28. November

Dienstag, 29. November

Montag, 05. Dezember

Dienstag, 06.Dezember

Montag, 12. Dezember

Dienstag, 13. Dezember