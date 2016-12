1. FC Köln – Spürbar anders.

Der 1. FC Köln ist nicht irgendein Club. Er ist besonders.

Zum Beispiel, weil Fans und Mitglieder diesem Club selbst dann nicht verlorengehen, wenn er keine Titel gewinnt. Weil er Humor hat und trotzdem ernsthaft professionell ist. Und das spürt man, etwa, wenn Hennes VIII. ins Stadion einläuft. Wenn das Team Karnevalstrikots mit Geißbock und Stadtwappen träg und seine Tore zum Klang des „Trömmelsche“ bejubelt.

Der FC repräsentiert Herz und Seele Kölns, der viertgrößten Stadt Deutschlands. Kaum eine Stadt fiebert derart intensiv mit ihrem Club: 80 Prozent der Kölner haben eine Nähe zum FC und sind am Abschneiden des Vereins interessiert. Die Identifikation mit Menschen und Stadt kommt nicht zuletzt im für jeden zugänglichen Vereins- und Trainingszentrum mitten im Grüngürtel zum Ausdruck.

Ende 2016 zählt der Club rund 85.000 Mitglieder, knapp die Hälfte davon kommen aus Köln und dem Umland. 1.400 FC-Fan-Clubs gibt es in Deutschland, aber auch in Belgien, England, Spanien und sogar in Kanada, Costa Rica und Nigeria haben sich Fans zusammengeschlossen.

Wirtschaftlich ist der FC ein wichtiger Faktor für die Sportstadt Köln, Partner und Sponsoren des Clubs bilden das größte Business-Netzwerk im Rheinland.

Das ist der 1. FC Köln. Das sind wir. Das ist: Spürbar anders.