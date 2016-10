05er Tischtennis

Am Mittwochvormittag ging es für die Bundesliga-Profis des 1. FSV Mainz 05 ausnahmsweise nicht auf dem Trainingsgelände am Bruchweg zur Sache. Die benachbarte Tischtennisabteilung der 05er, deren erste Mannschaft in dieser Saison in der 3. Bundesliga Herren Süd antritt, hatte in ihre gegenüber des Bruchwegstadions gelegene Trainingshalle geladen. Nach einer kurzen Einweisung für die an der Platte vereinzelt gänzlich unerfahrenen Fußballer und einer kleinen Lehrstunde durch Erstmannschaftsspieler Dennis Müller, die auch den talentiertesten Tischtennisspielern unter den Profis die Grenzen aufzeigte, ging es mit einer von Daniel Brosinski konziperten Turnierform weiter. In vier Fünfergruppen traten 18 Profis sowie Athletiktrainer Jonas Grünewald und Physiotherapeut Steffen Tröster gegeneinander an.