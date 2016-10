Der DFB-Pokal geht in die zweite Runde. Der nächste Gegner der Mainzer ist die SpVgg Greuther Fürth. Hier seht ihr das Live-Bild aus dem Studio 11 am Bruchweg aus dem euch die beiden Kommentatoren-Koriphäen Tim Klotz und Mario Bast ordentlich was auf die Ohren geben.