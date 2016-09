1878 TV | Danke Daddy!

Wir wollen uns heute von Josef Bogdan verabschieden, der am 12. Mai in seiner Heimatstadt Bratislava überraschend verstorben ist.

Josef war 24 Jahre lang Betreuer des AEV und der Augsburger Panther. Für die Spieler und alle, die ihn kannten, war er immer die gute Seele des Curt-Frenzel-Stadions. Als väterlicher Freund hatte er immer ein offenes Ohr für alle Anliegen. Liebevoll und voller Wertschätzung wurde Josef deshalb von seinen Jungs „Daddy“ oder „Papi“ genannt, vor allem die Qualität seiner Schlittschuhschliffe war legendär.

Daddy, du wirst immer in unserem Herzen sein!