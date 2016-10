ratiopharm ulm gastiert am 5. Spieltag der easyCredit BBL bei den Fraport Skyliners (So., 15.30 Uhr live bei Telekom Basketball) und damit in einer Halle, in der der Vizemeister erst dreimal gewinnen konnte. In Frankfurt erwartet Ulm ein Gegner, der nach zwei Niederlagen zum Saisonstart zuletzt mit Siegen gegen Bremerhaven und in Berlin auf sich aufmerksam machte.