Nach dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel nimmt unser Bäbberle auf dem roten Sofa von Möbel Mahler Platz und steht Rede und Antwort – über den Wohlfühlfaktor in Ulm, den „falschen“ Babb in NBA2k und seinen Kumpel und Ex-Ulmer Will Clyburn.