Music meets Basketball: Max Giesinger & Lions Head live im Audi Dome am 30.12.2016

Bei unserem letzten Heimspiel des Jahres (30. Dezember, 20.30 Uhr) lassen wir es noch einmal richtig krachen! „MUSIC MEETS BASKETBALL“ heißt es am finalen BBL-Spieltag 2016 gegen die Löwen aus Braunschweig. Hierfür haben wir ein geniales Line-Up mit zwei derzeit angesagten Acts organsiert: Max Giesinger („80 Millionen“/“Wenn Sie tanzt“) sowie die Band Lions Head („When I wake up“) werden in der Halbzeit und auch nach dem Spiel exklusive Gigs in der Halle bieten. Das Jahr könnte kaum schöner ausklingen!