Highlights: Knappe Niederlage in Valencia trotz großem Comeback

Die Albatrosse von ALBA BERLIN waren am 11.1.2017 nah dran an einem Sieg bei einem der Topteams des EuroCups. In ihrem zweiten TOP16-Spiel haben sie sich in Valencia nach 17 Punkten Rückstand im Schlussviertel wieder zurückgekämpft, so dass der starke Tony Gaffney 13 Sekunden vor dem Ende sogar noch einen Fastbreak zum Ausgleich bekam. Aber er vergab seinen Layup leider und die Spanier brachten ihren Sieg von der Freiwurflinie nach Hause