Highlights: ALBA unterliegt Malaga zum TOP16-Auftakt 2016/2017

Nach sieben Siegen in Serie starteten die Albatrosse von ALBA BERLIN mit einer Niederlage in die TOP16-Runde des EuroCups 2016/2017. Mit 69:77 unterlagen sie dem spanischen Topteam Unicaja Malaga am 4.1.2017 in der Mercedes-Benz Arena. Ohne Kikanovic und Radosavljevic fand das Team von Ahmet Caki vor allem in der ersten Halbzeit kein Rezept. Ganz anders in der zweiten Hälfte, wo sich ALBA mehrmals stark zurück kämpfte. Aber die abgezockten Spanier blieben cool genug und gewannen unter dem Strich verdient.