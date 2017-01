Obwohl Coach Ahmet Caki zum Rückrundenstart in Vechta am 7.1.2017 erneut seine beiden Center Kikanovic und Radosavljevic fehlten, hat sein Team mit 80:69 den achten easyCredit-BBL Sieg in Folge eingefahren. Die Gastgeber lagen im zweiten Viertel schon zwölf Punkte in Front, aber mit einem 27:13 gewonnen dritten Abschnitt stellten die Albatrosse die Weichen auf Sieg.