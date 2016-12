Highlights: ALBA löst TOP16-Ticket mit spektakulärem 99:97 in Vilnius

In ihrem letzten Gruppenspiel 2016/2017 brauchten die Albatrosse in Vilnius einen Sieg, um aus eigener Kraft in das EuroCup-TOP16 einzuziehen. Und spannender hätten sie es nicht machen können! Mit 99:97 siegten sie in einem nervenraubenden Krimi, der wirklich bis in die letzte Sekunde spannend war. Neben Elemdin Kikanovic, der überragende 29 Punkte erzielte, war Tony Gaffney mit seinen Blocks, Rebounds und Hustle-Plays im Schlussviertel der Matchwinner.