Halbzeit-Show von Peter Fox Drumline-Schule BÄM!

Die Drumline-Schule „BÄM!“ von Peter Fox mit ihrer Halbzeit-Show auf dem Parkett der Mercedes-Benz Arena beim ALBA-Heimspiel gegen Bayern München am 12.2.2017.

An der von Pierre Baigorry (aka Peter Fox / Seeed) gegründeten „Berlin Academy für Marching Drums“, kurz „BÄM!“, wird Showtrommeln nach US-amerikanischem Vorbild unterrichtet. Ziel der Ausbildung sind Auftritte bei Straßenumzügen, Sportveranstaltungen und Bühnen-Shows sowie eine stärkere Verbreitung der Drumlines (Trommlerzüge) in Deutschland. Gleichzeitig wird Berliner Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine musikalische Aus- und Weiterbildung angeboten, die das Erlernen eines Instrumentes mit Show- und Tanzelementen verbindet und so auch für Jugendliche attraktiv ist, die sich nicht für klassischen Instrumentalunterricht begeistern können. BÄM! unterstützt außerdem sozial benachteiligte Kinder und Jugendlichen mit ermäßigtem Unterricht und Stipendien. Infos: http://drumline.berlin