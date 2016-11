EWE setzt Baskets-Legende Rickey Paulding ein Denkmal

Mit Rickey Paulding haben die EWE Baskets Oldenburg eine echte Legende in ihren Reihen: Aktuell spielt der Forward mit der Nummer 23 seine 10. Saison für die Oldenburger – eine absolute Rarität in der von viel Fluktuation geprägten Basketball-Bundesliga. Hauptsponsor EWE hat dies zum Anlass genommen, dem Leistungsträger und Fan-Liebling ein Denkmal in der Stadt zu setzen. Am Donnerstag wurde nach wochenlanger Arbeit im Verborgenen ein überdimensionales Wandgraffiti mit dem Konterfei des Spielers und dem Schriftzug „Pauldingburg – since 07/08“ enthüllt.