Alexey Shved – der 3 Millionen-Mann!

Dass der Eurocup ein Wettbewerb der europäischen Superlative ist, lässt sich jeden zweiten Mittwoch in der ratiopharm arena beobachten. Wer noch kein Spiel von ratiopharm ulm auf europäischem Parkett gesehen hat und eventuell Zweifel an der Qualität des zweithöchsten europäischen Clubwettbewerbs hat, der sollte sich ein Ticket für das Heimspiel der Ulmer gegen Khimki Moskau am 18. Januar sichern. Denn mit dem ehemaligen NBA-Spieler Alexey Shved kommt nicht nur eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Eurocups nach Neu-Ulm, sondern auch der teuerste Spieler Europas. Shved, der für Moskau im Schnitt 19 Punkte pro Spiel auflegt, verdient mehr als 3 Millionen – und das pro Jahr. Dass der 2 Meter große Schlacks sein Eintrittsgeld wert ist, beweist Shved Woche für Woche auf dem Parkett. Ulms Assistant Coach Pete Strobl sagt über den 29-Jährigen: „Manche Spieler sind wie die Mona Lisa – unbezahlbar.“

Eurocup-Tickets ab 12,50 Euro unter www.ratiopharmulm.com