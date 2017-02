Auch wenn es nur um die berüchtigte „Goldene Ananas“ ging, ALBA-Team und Fans haben sich ihr Spiel um Platz drei beim TOP FOUR 2017 in Berlin am Sonntag nicht vermiesen lassen. In einem überraschend intensiven Spiel gegen die MHP Riesen setzen sich die Albatrosse mit 84:70 durch, während ihre Anhänger auf den Tribünen eine Party feierten, die absolut finalwürdig war.