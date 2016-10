22.10.2016 – Crailsheim Merlins vs. Dresden Titans

ZWEI OFFENE RECHNUNGEN: MERLINS-HEIMSPIEL GEGEN DRESDEN

MerlinsTV (powered by Airtango) zeigt das dritte Heimspiel der Saison in der ProA. Vor ihren Fans in der Arena Hohenlohe wollen die Merlins gleich zwei Rechnungen begleichen.

Nach der knappen Niederlage beim Derby in Kirchheim gilt es für die Zauberer, wieder einen Schritt vorwärts zu machen und sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und an die guten Ansätze aus dem letzten Heimspiel gegen Essen anzuknüpfen. Zusätzliche Motivation, ausgerechnet gegen die Dresden Titans zurück in die Erfolgsspur zu finden, dürfte die schmerzliche Erinnerung an die Saisonvorbereitung bieten. Beim Turnier in Coburg mussten sich die Zauberer im Finale dem Liganeuling deutlich geschlagen geben.

Damals wussten vor allem die US-Amerikaner der Titans zu glänzen. Point Guard Randal Holt (20,6 Ppg/ 4,4 Apg) und Big Man Jervon Pressley (14 Ppg/ 8 Rpg) gehören auch in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern, zusammen mit ihren Landsleuten Ricky Price (12,2 Ppg) und David Sturner (17,2 Ppg/ 8,2 Rpg) bilden sie das klare Führungsquartett in Reihen der Sachsen. Dazu stehen mit Jusuf El-Domiaty (PG), Daniel Krause (SG) und Helge Baues (PF) drei deutsche Leistungsträger jeweils über 20 Minuten pro Spiel auf dem Parkett.

Merlins sind in der Verantwortung

„Jeder Spieler steht in der Verantwortung, sowohl dem Team gegenüber als auch sich selbst“ mahnt Crailsheims sportlicher Leiter Ingo Enskat. Nach dem Saisonauftakt mit drei Siegen und zwei Niederlagen gehe es darum, mehr Konstanz zu zeigen. „Gerade die Leistungsträger müssen hier vorangehen und auf dem Feld richtig Gas geben und ihre Leistung abrufen.“