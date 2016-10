Tour de France 2017 Grand Depart will take place in Germany in Düsseldorf.

Official Hashtag: #TDF2017

