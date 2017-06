Rory McIlroy is back from injury and is heading to the US Open.

Comment below – who will win the US Open???

Link to full SlowMo video: https://youtu.be/GWYgYJ4wGTA

► SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/user/Everyshotimaginable

► WEBSITE: http://www.europeantour.com

► FACEBOOK: https://www.facebook.com/TheEuropeanTour/

► TWITTER https://twitter.com/EuropeanTour

(Visited 2 times, 1 visits today)